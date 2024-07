Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek wijst uit: deze betaalbare auto vind jij het aantrekkelijkst

Een Jaguar E-Type, Ferrari 250 GTO of Maserati A6GCS Berlinetta; het zijn stuk voor stuk schoonheden waar liefhebbers warm van worden. Toch blijkt uit onderzoek dat niet een van deze modellen het aantrekkelijkst is. De winnaar is een betaalbare Zuid-Koreaanse hatchback: de Hyundai i20.

De studie werd uitgevoerd door Vanarama. Voor het onderzoek is artificiële intelligentie gebruikt om aan te tonen welke onderdelen op een auto belangrijk zijn om hem aantrekkelijk te maken. Hoe kan software weten wat een mens mooi vindt? Volgens de onderzoekers is het deep learning-algoritme getraind om ontwerpen en afbeeldingen te interpreteren zoals mensen dat doen.

Hoe kan een Hyundai i20 de aantrekkelijkste auto zijn?

‘Blijkbaar niet’, horen we je denken. Want een aantrekkelijkere auto dan de Hyundai i20, kan eenieder zich voorstellen. Hoe kunnen de onderzoekers tot deze conclusie zijn gekomen?

Zo is het onderzoek gedaan

Het onderzoek keek niet naar de complete auto. De artificiële intelligentie bestudeerde 200 afbeeldingen van 100 auto’s en rangschikte de belangrijkste onderdelen die een auto aantrekkelijk maken. De koplampen, de grille en de wielen blijken de belangrijkste onderdelen voor de aantrekkelijkheid van een auto.

Met de percentages van deze ‘hot spots’ op zak, heeft de software vervolgens de onderdelen van de auto los beoordeeld. Hoe zwaar de beoordeelde onderdelen meewegen in het eindoordeel, is dus afhankelijk van hoeveel aandacht het onderdeel trekt.

Koplampen

Grille

Wielen

Deuren

Buitenspiegels

Voorruit

Achterlichten

Kofferklep

Uitlaat/achterbumper

De aantrekkelijkste auto’s

Volgens dit onderzoek is de Hyundai i20 dan de aantrekkelijkste auto die je kunt rijden. Met 186,4 van de maximale 200 punten scoort de betaalbare auto erg goed. Toch vermoeden we dat de artificiële intelligentie een voorkeur heeft voor Koreaans design. De Hyundai i10 en Kia Soul eindigen namelijk op plek 2 en 3.

Nummer Auto Score 1 Hyundai i20 186.4 2 Hyundai i10 179.8 3 Kia Soul 172.8 4 Volkswagen ID.4 172.3 5 Mercedes-Benz GLE 171.7 6 Suzuki Ignis 165 7 Cupra Formentor 161.2 8 Audi Q5 160.8 9 Skoda Kamiq 160.3 10 Honda Jazz 158.8

Eerder vroegen we aan ChatGTP wat de mooiste auto’s ooit in de auto-industrie zijn. In dat antwoord kun jij je waarschijnlijk meer vinden.