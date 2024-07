Deel dit: Share App Mail Tweet

Hot or not? Dit is de opvallendste Porsche Taycan van Nederland

Velen zullen het ermee eens zijn dat de meeste Porsche-modellen ontzettend stijlvol zijn. Of datzelfde gezegd kan worden voor deze opmerkelijke Porsche Taycan is maar zeer de vraag. Oordeel vooral zelf.

De Porsche Taycan is sinds begin 2020 op de markt en de Duitsers lieten ermee zien dat het model, ondanks zijn elektrische aandrijflijn, het sportieve Porsche-embleem dubbel en dwars verdient. Recent reden we in de sterk vernieuwde versie en zelfs in de 1.108 pk sterke Taycan Turbo GT, maar die test verliep helaas niet zoals gepland.

Opvallendste Porsche Taycan van Nederland gespot

Goed, terug naar het exemplaar dat zich zonder twijfel de opvallendste Porsche Taycan van ons land mag noemen. De EV werd gespot in het Belgische plaatsje Kapellen gespot, waarna foto’s werden gedeeld in een Facebook-groep.

De Porsche Taycan is voorzien van een op Mario Kart geïnspireerde wrap. Daar blijft het niet bij. De Taycan is namelijk ook voorzien van een paarse set wielen. Als we de witte letters op de bandwang lezen, komen we erachter dat de wielen van het merk 4645 Forged zijn. Al met al een zeer opmerkelijke samenstelling.

Het betreft overigens een achterwielaangedreven Taycan Sport Turismo met een 380 pk. In overboostmodus beschikt de eigenaar van deze felgekleurde EV kortstondig tot wel 476 pk onder zijn rechtervoet.