Waarom de X3 M50 een ouderwets goede BMW is

U kijkt hier naar de opvolger van niets minder dan de bestverkochte BMW van vorig jaar. Blijkbaar is de BMW X3 precies de juiste carrosserievorm, het juiste formaat en de juiste prijs om de gemiddelde wereldburger met voorliefde voor Fahrvergnügen te overtuigen.

Daarvan woont overigens zo’n 40 procent in de VS, alwaar de X3 wordt gebouwd, net als in Zuid-Afrika en China (alleen de versie met verlengde wielbasis). Maar ook wij Europeanen lusten er wel Haferbrei van. Na acht jaar G01 en 21 jaar na de eerste generatie X3, breekt tijdperk G45 aan. Of de verkoopresultaten van het uitgaande model geëvenaard zullen worden, is maar de vraag, aangezien de X3 over ongeveer een jaar hevige interne concurrentie zal krijgen van een volledig elektrische concurrent, die op het in ontwikkeling zijnde ‘Neue Klasse’-platform zal staan.

De nieuwe BMW X3

Reden om van deze BMW X3 louter (plug-in) hybride benzine- en dieselversies aan te bieden. Bij de marktstart is het aanbod zeer overzichtelijk: één 208 pk benzinemotor, één 197 pk dieselmotor, één 299 pk PHEV en als klap op de vuurpijl een M50, waarvan de 381 pk drieliter zes-in-lijn met turbo en een in de achttrapstransmissie verwerkte elektromotor samen 398 pk en 560 Nm produceren. Vierwielaandrijving is vooralsnog op elk model standaard.

Meer varianten zullen in de toekomst ongetwijfeld volgen. Het ligt voor de hand dat de plug-in hybride vanwege zijn lage verbruik en bijbehorende prijs de voorlopige favoriet zal worden in Nederland, maar die was tijdens de introductie nog niet beschikbaar voor testritten.

Het onderstel van de BMW X3

Net zoals bij z’n voorgangers hebben de optionele instelmogelijkheden van het BMW X3-onderstel uitsluitend betrekking op de dempers. In deze klasse zijn zaken als luchtvering, variabele rolstabi’s of achterwielbesturing niet beschikbaar, waardoor het compromis tussen wegligging en comfort puur door onderstelafstemming moet worden bereikt. Dat lukte bij voorgaande generaties niet altijd even goed, maar inmiddels lijkt BMW het trucje onder de knie te hebben. Of een auto met standaard 18-inch en een passief onderstel wel echt comfortabel is, kunnen we je nog niet zeggen, wel dat een BMW X3 20 xDrive met 20-inch en adaptieve dempers stug maar leefbaar is.

Het is met name knap hoe alle onderstelcomponenten tussen het loopvlak van de band en het zitvlak van je lijf als één geheel aanvoelen. Met een soort rubberachtige hardheid als van een stevig opgepompte voetbal in plaats van onaangenaam metalig hard. De aandrijflijn van de 20 volstaat voor 99 procent van de kilometers. Pas op de autobahn of steil bergop kan de viercilinder wat gestrest klinken en zou je meer trekkracht wensen. Daarbuiten blijken verbrandingsmotor, elektromotor en transmissie zo goed op elkaar ingespeeld, dat het lijkt of je met een veel grotere motor onderweg bent.