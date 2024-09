Deel dit: Share App Mail Tweet

Raak je te water? Dan redt deze Chinese cross-over je leven

Jaarlijks raken in Nederland ongeveer zevenhonderdvijftig auto’s te water, waarbij gemiddeld vijftig mensen bij omkomen. Het Chinese merk Zeekr introduceert speciaal voor dat soort ongevallen een oplossing die levens kan redden.

Wat moet je doen als je met je auto te water raakt? Je kunt wachten tot het interieur volloopt met water en daarna de deur open proberen te duwen, maar sneller is de ramen openen en naar buiten zwemmen. Weigeren de zijruiten dienst, dan kun je ze altijd inslaan met een veiligheidshamer.

Chineze cross-over helpt je

Maar ja, dan moet je die wel in paniek weten te vinden, of überhaupt in de auto hebben. Daarom heeft Zeekr iets anders bedacht. Een mechanisme in de deur, waarmee de auto zelf de zijruit verbrijzeld, zodat een inzittende naar buiten kan zwemmen.

Het zit op de nieuwe Zeekr 7X, een elektrische crossover die volgend jaar naar Nederland komt, en werkt als volgt. In het bestuurdersportier zit een verwijderbaar paneel, net onder de knoppencluster voor de raambediening. Daarachter zit een hendel, die een ingebouwde veiligheidshamer in werking stelt.

Volgens Zeekr is de hamer drieëndertig keer krachtiger dan een gemiddelde veiligheidshamer en vergt het nauwelijks kracht om de hendel in de deur te bedienen. Bovendien werkt het systeem mechanisch, dus kan er van bijvoorbeeld kortsluiting onder water geen sprake zijn.

Ontworpen voor overstromingen

Opmerkelijk is dat Zeekr de veiligheidsfeature niet heeft ontworpen voor Nederlandse situaties, waarbij een auto vanaf de weg in een sloot, rivier of meer belandt, maar voor overstromingen in stedelijk gebied. In de afgelopen maand zijn er in Azië heftige overstromingen geweest, onder meer in China en Vietnam.