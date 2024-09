Deel dit: Share App Mail Tweet

Gestrafte Verstappen krijgt steun van vakbond Formule 1-coureurs

De vakbond van Formule 1-coureurs GPDA vindt dat Max Verstappen te zwaar is gestraft voor het gebruik van het woord ‘fucked’ in een persconferentie van autosportbond FIA. De GPDA zal de kwestie aankaarten bij de federatie, meldde voorzitter Alexander Wurz op de website Formel1.de.

“Coureurs moeten zich tot op zekere hoogte authentiek kunnen uiten. Natuurlijk mag het niet beledigend of discriminerend zijn, maar persoonlijk vind ik deze straf voor Verstappen te ver gaan”, zei Wurz. “Hoeveel levenslange taakstraffen zou Günther Steiner wel niet hebben moeten krijgen voor het zeggen van het F-woord? Hij werd erom verheerlijkt en Netflix zond het zonder problemen wereldwijd uit”, verwees hij naar de voormalig teambaas van raceteam Haas.

De FIA heeft Verstappen een taakstraf opgelegd. Hij moet op een nog te bepalen moment ‘werk van openbaar belang verrichten’. De drievoudig wereldkampioen liet zondag na zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Singapore aan de verzamelde media weten dat hij zo in zijn maag zit met de in zijn ogen “idiote” straf, dat hij twijfelt of hij op deze manier wel door wil gaan in de Formule 1.

“Ik zit in de fase van mijn carrière dat ik niet te maken wil hebben met dit soort belachelijke zaken. Het is vermoeiend. Het betekent dat ik niet mezelf kan zijn. Dit heeft zeker invloed op mijn toekomst.”, aldus Verstappen, die zich gesteund weet door de andere coureurs in de koningsklasse. Wurz is van plan de mening van de coureurs te verzamelen en een gezamenlijke reactie te geven aan de FIA. “Normaal bespreken we dit soort zaken intern en ik hoop ook dat we achter gesloten deuren deze kwestie met de FIA kunnen oplossen.”

ANP