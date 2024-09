Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe cijfers: fatbikes zijn niet alleen ergerlijk, ook hartstikke gevaarlijk

Hó, laten we die kop gelijk nuanceren, want niet de fatbikes zelf zijn ergerlijk, maar de mensen die erop rijden. Die maken namelijk steeds meer brokken, zo blijkt uit nieuwe cijfers.

Steeds meer bestuurders en passagiers van fatbikes belanden na een ongeval in het ziekenhuis, zo meldt het kenniscentrum VeiligheidNL. In de eerste zes maanden van dit jaar waren het er 140, terwijl over heel 2023 de teller op 75 bleef staan.

Aantal verkochte fatbikes stijgt

Daarbij is belangrijk om aan te tekenen dat het aantal verkochte fatbikes nog steeds stijgt en daarmee dus automatisch het aantal ongelukken en gewonden. Ook liggen de werkelijke cijfers nog veel hoger, aangezien VeiligheidNL zich baseert op informatie van slechts veertien spoedafdelingen in Nederland.

Minimumleeftijd invoeren

Opvallend is dat bijna de helft van de slachtoffers tussen de twaalf en vijftien jaar oud is. De Tweede Kamer wil een helmplicht en een minimumleeftijd van veertien jaar invoeren. Veiligheidexperts pleiten voor een minimumleeftijd van zestien jaar voor alle e-bikes.

Veel te makkelijk op te voeren

Fatbikes mogen niet harder gaan dan 25 km/h, maar zijn over het algemeen makkelijk op te voeren tot 50 km/h of harder. Een aantal grote fatbikefabrikanten is van plan om het opvoeren tegen te gaan met een boycot van verkooppunten die zich niet aan de regels houden.