Deze Toyota belt jou als je een vergeetachtige ouder bent

Toyota heeft iets interessants bedacht. De nieuwe Sienna – die in Nederland alleen via grijze import te koop is – belt jou op je mobiel als je achterin de grote MPV iets heel belangrijks bent vergeten.

Het is ongelofelijk, maar nog steeds zijn er bestuurders die hun kinderen of huisdieren achterlaten in een hete (of koude) auto. Daarom laten veel nieuwe modellen een waarschuwing zien als je op je bestemming de aandrijflijn uitschakelt: ‘Kijk op de achterbank of je niks vergeten bent.’

De Toyota Sienna houdt stug vol

De Toyota Sienna van modeljaar 2025 gaat daarin nog een stapje verder. Als de bestuurder uit de auto stapt en hem afsluit, scant een radarsensor de zitplaatsen achterin. Zit daar nog iemand, dan gaan de alarmlichten aan en klinkt er negen keer een geluidje.

Is dat niet genoeg, dan wordt na negentig seconden de claxon ingeschakeld. Wordt daar nóg niet op gereageerd, dan stuurt de Sienna je na vier minuten een berichtje via de Toyota-app op je mobiele telefoon.

En dan is de grote MPV nóg niet klaar, want als je ook dat tekstbericht negeert, belt de Sienna je na twee minuten automatisch. De Toyota is minder streng als je de auto van het slot laat. Dan wordt de claxonfase overgeslagen en krijg je pas na tien minuten een berichtje en twee minuten daarna een telefoontje.

Ieder jaar doden in hete auto

Vind je het bovenstaande overdreven? Bedenk dan dat er ieder jaar in de Verenigde Staten zo’n twintig tot dertig kinderen overlijden doordat ze worden achtergelaten door hun ouders of verzorgers in een hete auto.

Kan iedereen overkomen

Zijn dat slechte ouders en verzorgers? Nee, zegt hoogleraar neurospsychologie Erik Scherder, het kan iedereen gebeuren. “In veel gevallen waar het misging, werd er afgeweken van de normale routine”, zei hij tegen RTL Nieuws.

“Bijvoorbeeld dat normaal gesproken de vader het kind op dinsdag naar de crèche brengt, maar dat nu de moeder het één keer moet doen. En dat betekent dat zij dus niet meteen moet doorrijden naar haar werk, maar eerst langs de crèche moet gaan en daar het kind eruit moet halen.”

Volgens Scherder wordt er op zo’n moment veel gevraagd van het zogenoemde prospectieve geheugen, dat dingen onthoudt die in de toekomst moeten gebeuren. Het probleem is echter dat dat geheugen niet goed functioneert bij vermoeidheid, afleiding en stress. Dan neemt de routine het over.