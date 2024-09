Deel dit: Share App Mail Tweet

Te koop: de meest charmante camper aller tijden is een Alfa Romeo

Het kampeerseizoen is wel zo’n beetje voorbij, maar ach… dan koop je deze camper voor volgend jaar en de jaren erna. Want wauw, wat is deze Alfa Romeo charmant! En dat werkt helaas door in de vraagprijs.

Wil je met een bijna zeventig jaar oude Italiaanse camper heel Europa door? Ja, als je van een beetje avontuur houdt wel. En bovendien, stel dat er iets misgaat, dan wil geheid iedereen je helpen, ingepakt dat ze worden door de innemende looks van deze Alfa Romeo T10.

Alfa Romeo T10 ‘Autotutto’

De T10 is de eerste versie van de ‘Autotutto’, een bestelbus die in 1954 debuteerde op de autoshow van Turijn. Er waren twee aandrijflijnen beschikbaar: een tweecilinder tweetakt diesel met compressor en de 1,3-liter viercilinder uit de Alfa Romeo Giulietta.

Deze T10 werd op 7 januari 1955 gebouwd voor een klant in Palermo en heeft na bijna zeventig jaar zijn originele dieselkrachtbron nog. Volgens de huidige eigenaar is het eenvoudig om het blok te vervangen door een twin-cam Giulietta-motor.

Peperdure ombouw tot camper

Hij is degene geweest die de T10 heeft omgebouwd tot camper. Daarbij is de hele bus tot in de puntjes gerestaureerd, een proces dat naar verluidt zo’n 100.000 euro heeft gekost. Op de teller van de klassieke Alfa Romeo staat maar 40.000 kilometer.

De ‘Autotutto’ staat te koop in Duitsland voor een vraagprijs van 89.000 euro. En dat is vergelijkbaar met wat sommige Volkswagen T1-kampeerbussen tegenwoordig opbrengen. Al gaan die soms dik over de ton heen.

