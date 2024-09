Deel dit: Share App Mail Tweet

De Mazda CX-80 Plug-in Hybrid: zevenzitter met een zee van ruimte en volop luxe

Mazda heeft met de introductie van de nieuwe Mazda CX-80 Plug-in Hybrid verrast met een opmerkelijk ruime zevenzitter. Het merk dat bekendstaat om zijn betrouwbaarheid en Japans vakmanschap heeft met deze forse SUV duidelijk een schot in de roos te pakken.

Met de Mazda CX-80 Plug-In Hybrid is een nieuwe dimensie toegevoegd aan het SUV-segment. Deze zevenzitter – de grootste in de huidige Mazdafamilie – is gericht op autorijders die op zoek zijn naar een auto met uitzonderlijk veel binnenruimte en vooruitstrevende technologie.

Dynamisch en elegant ontwerp

De Mazda CX-80 is wederom een staaltje Japans vakmanschap en bouwt voort op het bekroonde Kodo-design van het merk. Net als andere modellen in de CX-serie heeft de CX-80 vloeiende lijnen die een gevoel van beweging uitstralen, zelfs wanneer de auto stilstaat. De grotere proporties van de CX-80 zorgen voor een imposante verschijning, maar het model behoudt tegelijkertijd een elegantie die typisch is voor Mazda. Strakke koplampen en een kenmerkend grilledesign maken het plaatje compleet.

Comfortabele luxe

In Japan wordt ruimte gezien als een schildersdoek. Nog leeg en volledig in te vullen naar eigen wensen. En zo is Mazda ook aan de slag gegaan met het interieur van de CX-80. Er is goed gekeken naar de behoeftes van automobilisten die vaak gezelschap hebben van veel passagiers. Ideaal voor ouders bijvoorbeeld om onze sterren van de toekomst naar hun hobby’s te vervoeren.

Binnenin biedt de Mazda CX-80 naast volop ruimte opvallend veel luxe. Het interieur is afgewerkt met hoogwaardige materialen zoals nappaleder, esdoornhouthout en soft-touch-elementen, wat zorgt voor een verfijnde uitstraling. Het dashboard is duidelijk gericht op gebruiksgemak, met een focus op een intuïtief infotainmentsysteem en rijhulpfuncties. Met drie zitrijen en voldoende beenruimte is de CX-80 ideaal voor gezinnen die ruimte en comfort zoeken.

Prestaties en duurzaamheid

De benzinemotor van de Mazda CX-80 Plug-in Hybrid is op innovatieve wijze gecombineerd met een efficiënte elektromotor en grote batterij. Deze grotere accu en elektromotor zorgen ervoor dat de auto over grotere afstand volledig elektrisch aangedreven kan rijden, met een volledig elektrisch bereik tot wel 60 kilometer. Zo ervaar je ultiem rijplezier op een milieubewuste manier, zonder uitstoot op kortere ritten.

Veiligheid voorop bij Mazda

Mazda heeft een reputatie opgebouwd op het gebied van veiligheid en de CX-80 stelt daarin zeker niet teleur. Het model zit boordevol geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, waaronder adaptieve cruisecontrol, automatische noodremmen en een 360-graden camerasysteem. Mazda’s i-Activsense-technologie helpt bestuurders om veiliger te rijden door proactief te waarschuwen voor gevaren op de weg.

Daarnaast is de Mazda CX-80 uitgerust met de nieuwste infotainmentsystemen, zoals Apple CarPlay en Android Auto en bovendien is de auto voorzien van optionele premium audiosystemen. Dus als je van perfecte geluidskwaliteit houdt, zit je goed in de nieuwe Mazda.

De marktpositie van de Mazda CX-80

Met de introductie van de CX-80 begeeft Mazda zich op de markt van de grote SUV’s. En met zijn verfijnde ontwerp, rijervaring en technologische innovaties is de CX-80 een nieuwe, frisse en premium keuze binnen dit segment. De vanaf-prijs van € 62.390 geldt voor de standaard complete Exclusive-Line uitvoering, wat deze SUV aantrekkelijk maakt voor wie op zoek is naar een hoogwaardig model met uitgebreide uitrusting.

Belangrijke speler

De Mazda CX-80 belooft met zijn luxe en functionaliteit een belangrijke speler te worden in de wereld van de SUV’s . Of het nu gaat om gezinnen die ruimte nodig hebben of om autoliefhebbers die op zoek zijn naar de nieuwste technologie en comfort; de CX-80 heeft het allemaal. Dit model staat garant voor kwaliteit, innovatie en rijplezier en is een veelbelovende aanvulling op het assortiment van het merk.

In samenwerking met Mazda