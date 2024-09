Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Duitse occasion van 20.000 euro biedt topkwaliteit

Geen geneuzel: voor jou is een auto een voertuig uit Duitsland, met vier portieren en van een merk waarvan je de keuze nooit hoeft uit te leggen. Het gaat om uitstraling, om prestige, ook is je budget niet eindeloos. Je wilt een occasion voor maximaal 20.000 euro, mét automaat.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Duitse occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die eigenlijk geen introductie nodig hebben. Dit Duitse drietal is op occasionsites enorm populair. Is deze Audi A4 niks voor jou? Later deze week nemen we kijkje bij de BMW 3-Serie en Mercedes C-Klasse.

Audi A4 (2015 – 2019)

De stijl van Audi is heel onderscheidend. In de basis heeft een Audi voorwielaandrijving, met in deze A4-generatie de motor in lengterichting boven de vooras. Dat zorgt ervoor dat je in het stuur precies voelt wat de techniek doet.

Een andere typische Audi-eigenschap: de afwerking van het interieur is kwalitatief heel goed en met fraaie materialen, maar het geheel is wat ‘onderkoeld’, minder sfeervol. Daar moet je net van houden. Ergonomisch is het op een detail als de volumeknop na dik voor elkaar. De A4 is ruim genoeg voor vier volwassene en de standaard voorstoelen zitten al erg goed.

In het rijke aanbod zien we bij een autobedrijf in Maassluis een blauwe 2.0 TFSI (2016, 109.000 km) voor € 19.950.

Let hier op bij deze occasion

De enige echte klacht die specifiek bekend is bij deze A4-generatie met automatische transmissie, is dat motor en ‘bak’ elkaar niet meer ‘zien’. Hierdoor gaat de motor in een noodloop-programma en is er dus niet meer met de auto te rijden. Ter plekke resetten is in principe mogelijk, maar dat is geen zekerheid. In dat geval moet de Audi ‘gewoon’ op transport naar een dealer van het merk.

Geen pech, maar vooral bij de (T)FSi-motoren is het zaak het oliepeil regelmatig te controleren, want die verbruiken wat meer dan gemiddeld.