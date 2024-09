Deel dit: Share App Mail Tweet

Als je drugs probeert te smokkelen, heeft deze Ford je meteen door

Opmerkelijke uitvinding van Ford. Het Amerikaanse merk heeft een systeem gepatenteerd dat ervoor moet zorgen dat je niet per ongeluk heroïne, cocaïne, fentanyl of een andere drug aan het smokkelen bent.

Dat is nogal specifiek, zou je zeggen. Want hoe vaak gebeurt het nou dat onverlaten een pakketje drugs in jouw auto verbergen? In de Verenigde Staten kennelijk vaak genoeg, want Ford heeft er dus iets op bedacht.

Mexicaanse grens

Het risico om een ‘blind mule’ te worden, is vooral aanwezig in Mexico. Criminelen verstoppen drugs in de auto van iemand die de grens met de VS oversteekt. Als de drugs niet worden opgemerkt door de douane, halen handlangers het pakketje aan de andere kant van de grens stiekem weer uit de auto.

Hoe vaak gebeurt dat? Dat is niet bekend, maar over het algemeen wordt aangenomen dat het aantal mensen dat ongewild en ongemerkt drugs de Verenigde Staten binnensmokkelen erg klein is. Toch is er bij Ford een team opgezet om een oplossing te bedenken.

Patent van Ford

In het patent wordt gesproken over een ‘unknown cargo detection and evidence collection system’. Het werkt met allerlei sensoren, camera’s en microfoons. Zo controleert het regelmatig het gewicht van de auto op afwijkingen en luistert het naar omgeving om verdachte geluiden op te pikken.

Ook houdt het in de gaten of er radio- of GPS-signalen vanuit de auto worden verzonden, die niet bij de auto horen. In de verborgen drugspakketten zit vaak een zendertje, omdat de smokkelaars aan de andere kant van de grens de locatie van de auto moeten weten.

Net als de Sentry Mode van Tesla houdt het systeem van Ford meerdere camera’s gericht op de directe omgeving. Als iemand te lang te dicht op de auto staat, of de auto aanraakt, wordt die persoon meteen opgenomen op beeld.

Gaan we deze functionaliteit in de nabije toekomst terugzien op nieuwe Ford-modellen? Dat is de vraag, want het feit dat Ford het systeem heeft gepatenteerd, zegt niet veel. Fabrikanten leggen van alles vast, vaak gewoon om te zorgen dat de concurrentie het niet doet.