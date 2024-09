Deel dit: Share App Mail Tweet

Horner denkt dat Red Bull weer op de goede weg is

Teambaas Christian Horner denkt dat Red Bull weer op de goede weg is. Volgens Horner staat het team van Max Verstappen er een stuk beter voor dan een aantal weken geleden. Het seizoen in de Formule 1 nadert de climax en Verstappen heeft zijn voorsprong zien slinken.

“Ik denk dat er progressie in zit en ik denk dat we een aantal problemen met de auto hebben begrepen. Ik denk dat we begonnen zijn om ze aan te pakken”, zei Horner op een persmoment. “We waren beter in Bakoe en we waren beter in Singapore.” Afgelopen weekend eindigde Verstappen als tweede in Singapore, achter zijn concurrent Lando Norris.

“Ik vind het bemoedigend dat de auto reageerde zoals we hadden gehoopt en wat onze meetapparatuur ons vertelde. Ik denk dat het team de goede kant opgaat en inzicht begint te krijgen in waar sommige van de beperkingen liggen en ook enkele van de oorzaken van die beperkingen. Dat opent deuren”, aldus Horner.

Hoofdoorzaak

“Ik denk dat wat Monza werkelijk blootlegde misschien een deel van de hoofdoorzaak was, of hielp om de hoofdoorzaak van het probleem te identificeren. Dus ik neem Monza als het dieptepunt en vanaf daar zijn we begonnen te bouwen.” Verstappen eindigde in Monza als zesde.

De volgende Grote Prijs in de Formule 1 is pas op 20 oktober. Dan staat de race in het Amerikaanse Austin op het programma.

ANP