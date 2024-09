Deel dit: Share App Mail Tweet

Levensgevaarlijk! Monteer deze budget-banden niet onder je auto

Banden zijn je enige contactpunt op de weg, dus daar wil je niet op besparen. Het klinkt heel cliché, maar het is zonder meer waar. Uit eigen ervaring kunnen we je vertellen dat er bepaalde autobanden zijn die je absoluut niet onder je bolide wil monteren.

Naast al onze duurtestauto’s, staat in de Autovisie Garage ook een Nissan Skyline. Een poosje geleden monteerden we een gloednieuwe set Hankook Ventus S1 Evo 3’s. Die op de achteras bleken na enkele maanden al versleten te zijn en dus zochten we twee goedkopere banden uit voor de achterwielen. Een keuze die niet zonder consequenties bleef.

Autobanden met zeer weinig grip in de regen

Het gaat in dit geval om een set Nordexx NS9000. In de maat 245/40 R18 kostten deze ons slechts 60 euro per band. Die zeer lage prijs is een eerste hint dat kwaliteit ver te zoeken is. In ons geval waren deze budget-banden met weinig grip een bewuste keuze, omdat we nog weleens driften. Niet alleen komt het tekort aan tractie op de achteras dan van pas, ook kost het minder om ze te vervangen.

Hoewel de gripverwachtingen al erg laag waren, verbaasden de ondermaatste prestaties van de goedkope autobanden bij nat weer ons evengoed. Bij het kleinste dotje gas, met name in bochten, breekt de achterkant al uit. Leuk voor ons, maar we moeten er niet aan denken dat een onwetende bestuurder deze banden onder zijn auto monteert.

Budget-banden zijn levensgevaarlijk

Goedkope autobanden worden veelal geproduceerd door onbekende merken met Chinese roots. Deze bieden, zeker op een nat wegdek, niet de gripniveau’s die je verwacht. Bij een noodstop of uitwijkmanoeuvre ben je simpelweg de pineut. Goed rubber kan dan absoluut het verschil maken.

Het is opmerkelijk dat dergelijke autobanden überhaupt toegestaan zijn. Wel zijn alle banden voorzien van een Europees bandenlabel, waar je een score van A tot en met E ziet voor het brandstofverbruik en de grip bij nat wegdek. Dat dit niet alles zegt, bewijst de B-score die de Nordexx NS9000-banden onder onze auto heeft.

Zo vind je veilige autobanden

Een grondige bandentest wordt jaarlijks door de ANWB uitgevoerd. Banden die geregeld door de mand vallen, zijn de budget-banden van Chinese makelij. Merken die in het verleden op glibberig asfalt slecht scoorden zijn bijvoorbeeld Rotalla, Lassa, Evergreen, Riken, DoubleCoin, Premiorri. Het kan goed zijn dat je daar nog nooit van gehoord hebt. De bekendere premiummerken zoals Michellin, Pirelli, Goodyear, Hankook, Bridgetone, Dunlop, Kumho en Continental scoren over het algemeen beter. Bespaar dus niet op je autobanden en betaal iets meer voor goed rubber.