Deel dit: Share App Mail Tweet

De ontwerpers van deze ‘Mercedes 300 SL’ zijn één ding vergeten

Dit is de Saoutchik 300 GTC Roadster, een Duitse auto met een Franse naam en een Nederlands design. Hij wordt in een oplage van slechts vijftien stuks gebouwd en dat is misschien maar goed ook, want in onze optiek zijn de ontwerpers van de moderne Mercedes 300 SL één ding vergeten.

De originele Mercedes 300 SL was zijn tijd ver vooruit. In 1955 was hij de snelste productieauto ter wereld en daarmee in feit de eerste supersportwagen ooit. Hij oogde destijds hypermodern, met een state of the art design en onderhuids veel techniek uit de racerij.

Link tussen Saoutchik en Mercedes 300 SL?

Dus eigenlijk is deze Saoutchik 300 GTC Roadster een ode die de impact van de oorspronkelijke 300 SL niet goed heeft begrepen. Hij is een oppervlakkige recreatie op basis van een Mercedes-AMG GT, met designelementen die wel érg letterlijk zijn overgenomen. De 300 SL keek niet terug, deze GTC wel.

Bovendien ontgaat de link tussen Saoutchik en de 300 SL ons. Saoutchik was tussen 1906 en 1955 een Franse carrosseriebouwer. Het bedrijf heeft spectaculaire auto’s ontworpen, waaronder de Delahaye 175S Roadster by Saoutchik en de Hispano-Suiza H6B Dubonnet Xenia.

Carrosseriebouwer in Nederland geregistreerd

Voor zover wij weten heeft Saoutchik weinig met Mercedes te maken gehad en helemaal niks met de 300 SL. Maar dat weerhoudt het moderne Saoutchik er dus niet van. Het bedrijf kocht zo’n zes jaar geleden de merkrechten van de Franse carrosseriebouwer en staat nu in Nederland geregistreerd.

Maximaal vijftien exemplaren van 300 GTC

De 300 GTC Roadster – waarvan voorlopig alleen computertekeningen beschikbaar zijn – is ontworpen door Ugar Sahin Design, een eveneens in Nederland gevestigde studio. Wat Saoutchik als basis voor de 300 GTC gebruikt, vertelt het niet, maar aan het interieur te zien, hebben we te maken met een AMG GT.

(Afbeelding: Saoutchik) (Afbeelding: Saoutchik)

(Afbeelding: Saoutchik) (Afbeelding: Saoutchik)

Volgens Saoutchik zijn alle bodypanelen gemaakt van koolstofvezel. Het plan is om maximaal vijftien 300 GTC Roadsters te bouwen. Wat de prijs is van de exclusieve open sportwagen met twinturbo achtcilinder is nog niet bekend.

(Afbeelding: Saoutchik) (Afbeelding: Saoutchik)