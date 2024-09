Deel dit: Share App Mail Tweet

Tot camper omgebouwde Toyota-occasion heeft maar één nadeel

Wat is beter dan een Toyota Land Cruiser? Een tot offroad-camper omgebouwde Toyota Land Cruiser! Met deze brute occasion kun je overnachten in zelfs het meest onherbergzame gebied. De terreinbeul heeft echter één nadeel…

De Land Cruiser in kwestie is er een uit 1992 die door Maltec Leichtbau is omgetoverd tot ‘expeditievoertuig’, zo stelt de aanbieder.

Van Toyota Land Cruiser tot offroad-camper

Aan boord tref je alle ingrediënten voor een avontuur in de natuur. Denk aan vierwielwielaandrijving (met low gearing), terreinbanden, snorkel, lier, reservewiel, rijplaten, extra verlichting en veel bodemvrijheid. Onder de kap ligt een 1HD-t-dieselmotor die is gekoppeld aan een automatische versnellingsbak. De 4,2-liter zes-in-lijn levert zo’n 160 pk en 361 Nm koppel.

De unit achterop maakt deze Toyota Land Cruiser-occasion tot camper. Daarin vind je een wastafeltje, bedbank, ingebouwde koelkast en veel opbergruimte. Alles is strak afgewerkt en aangekleed met houten elementen. Ook is er een standkachel aanwezig zodat je er zelfs in het hoge noorden warmpjes bijzit.

Prijs van de occasion

Het apparaat ziet er buitengewoon stoer uit en wij zouden maar al te graag met deze Toyota Land Cruiser op pad gaan. Weet wel dat de auto nu nog op Duitse papieren staat. Voordat je aan je avontuur gaat, zul je dus nog een roadtrip naar de RDW moeten maken. Toch is dat niet het eerder genoemde nadeeltje van deze waanzinnige occasion. We doelden namelijk op de prijs. Land Cruisers zijn niet bepaald goedkoop en deze robuuste camper al helemaal niet. De verkoper vraagt maar liefst 135.000 euro voor de offroader.

Goedkoper en extremer alternatief

