Verstappen ziet ook hoofdstrateeg bij Red Bull vertrekken

Hoofdstrateeg Will Courtenay vertrekt bij Red Bull en gaat in 2026 aan de slag als technisch directeur bij McLaren. Dat heeft de grote concurrent van de ploeg van Max Verstappen in de Formule 1 bekendgemaakt.

Courtenay werkt al negentien jaar voor Red Bull, dat ook afscheid gaat nemen van kopstukken als ontwerper Adrian Newey (Aston Martin) en sportief directeur Jonathan Wheatley (Audi).

Verstappen leidt het klassement voor de wereldtitel, maar heeft zijn voorsprong in het kampioenschap van de Formule 1 de afgelopen maanden flink zien slinken. Hij heeft nog 52 punten voorsprong op Lando Norris.

ANP