Ford-baas schrikt van rit in Chinese auto: ‘Dit is een bedreiging!’

De Chinese industrie heeft zich in een razend tempo ontwikkeld en komt met steeds indrukwekkendere auto’s op de markt. Ford-baas Jim Farley reed recent een rondje in een elektrische Changan en schrok zich een hoedje.

In de comments onder onze Youtube-video’s worden Chinese auto’s met enige regelmaat volledig met de grond gelijkgemaakt. Begrijpelijk, maar niet altijd terecht, want zeker op EV-gebied doen Chinese merken niet meer onder voor Westerse fabrikanten.

Chinese elektrische auto’s vaak beter

Sterker nog, veel Chinese elektrische auto’s zijn zelfs beter dan hun Amerikaanse, Europese, Japanse en Koreaanse tegenstrevers. Tegen critici zouden we dan ook willen zeggen: loop een rondje over de autoshow van Beijing of Shanghai. Je zult achteroverslaan van verbazing en bewondering.

Ford-baas schrikt zich een hoedje

Dat gebeurde ook bij Ford-topman Jim Farley en zijn financieel directeur John Lawler. Ze vlogen vorig jaar naar China, zo schrijft de Wall Street Journal, voor een kort bezoek aan Changan Automobile, waarmee Ford een joint venture heeft.

Farley mocht een rondje rijden in één van de elektrische auto’s van de Chinese producent, met Lawler op de passagiersstoel. “Jim, zoiets hebben we nog nooit gezien”, zie die laatste: “Deze gasten hebben een flinke voorsprong op ons.”

De Wall Street Journal specificeert niet in welk Changan-model Farley en Lawler reden, maar kennelijk was die eerste er zo van onder de indruk dat hij tegen een ander Ford-bestuurslid zei: “Dit is een bedreiging voor ons bestaan.”

Elektrodivisie Ford verliesgevend

De elektrische divisie van Ford verloor 1,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar, wat neerkomt op ruim 130.000 dollar per verkochte auto. Over heel 2023 ging er 4,7 miljard dollar in rook op en voor dit jaar verwacht Ford een verlies van 5,5 miljard dollar.

Betaalbare, compacte EV in aantocht

Jim Farley is ervan overtuigd dat Ford het tij zal weten te keren. Hij wil zich daarom richten op compacte EV’s, niet op grote trucks en SUV’s. Ford kondigde eerder dit jaar aan de productie van een grote stekker-SUV en een tweede elektrische pick-up uit te stellen van 2025 naar respectievelijk 2027 en 2026.

In plaats daarvan komt Ford met een betaalbare en compacte EV, die een vanafprijs van ongeveer 30.000 dollar gaat krijgen (omgerekend: 28.000 euro). Volgens Farley is een dergelijk model noodzakelijk om te kunnen concurreren met Chinese fabrikanten, die met de ene na de andere goedkopere EV komen.

Niet meer volledig elektrisch vanaf 2030

Ford was van plan om in Europa vanaf 2030 alleen nog elektrische auto’s te verkopen, maar daarvan kwam het twee maanden geleden terug. Brandstofmodellen en hybrides blijven belangrijk, zo luidt de boodschap nu.

Ford is niet de enige fabrikant die terugkomt op eerdere beloftes. Recent maakte ook Volvo bekend niet langer vast te houden aan een volledig elektrische toekomst vanaf 2030. De auto-industrie worstelt met een stagnerende EV-markt.