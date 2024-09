Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris heeft in de jacht op Verstappen niets te verliezen

Lando Norris vindt dat hij niets te verliezen heeft in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De Britse coureur van McLaren is regerend wereldkampioen en klassementsleider Max Verstappen genaderd tot op 59 punten, maar wordt daar niet zenuwachtig van. “Hij moet nog altijd zorgen dat hij niet verliest”, zei Norris over Verstappen. “Niet ik. Ik ben nog steeds degene die niets te verliezen heeft.”

Verstappen begon het jaar goed en won zeven van de eerste tien races, maar in de laatste zeven races won de 26-jarige Limburger niet meer. McLaren is op het moment het te kloppen team. De Britse renstal won de Dutch Grand Prix met Norris en afgelopen zondag de GP van Azerbeidzjan met Oscar Piastri. In het constructeurskampioenschap is McLaren Red Bull gepasseerd en heeft het team een voorsprong van 20 punten.

“Als je kijkt naar het begin van het jaar, toen was Red Bull nog steeds dominant. Zij versloegen ons toen met grotere verschillen dan wij hen nu. Ik geloof echt dat dingen heel snel anders kunnen zijn”, waarschuwde Norris voor te veel optimisme over de kansen van McLaren.

ANP