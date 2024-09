Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze BMW M240i kan ultieme sleeper zijn, die een M2 zal verrassen

Een BMW M2 is een heerlijke rijdersauto, maar ingetogen is hij allerminst. Manhart komt nu met een tuningspakket voor de M240i waarmee je M2-rijders kan verrassen.

Je moet dan niet alles op die optielijst van de tuner aanvinken. Net als bij tal van andere pakketten, biedt Manhart ook nu weer een uitbundige set lipjes, spoilers, wielen en stickers aan.

BMW M240i kan het een M2 moeilijk maken

Die moet je dus níét aanvinken, want dan kan je van de BMW M240i een ultieme sleeper maken. Manhart pompt de 3,0-liter zescilinder op tot 440 pk. Dat is minder dan de 480 pk die de M2 levert, maar komt al erg in de buurt. Vind je 440 paardenkrachten wat te tam? Dan is er nog Stage 2- of Stage 3-tuning te krijgen. Hoeveel vermogen de coupé dan heeft, laat Manhart niet weten. Ongetwijfeld is de auto dan sneller dan een M2.

Om de sleeper af te maken kan je nog een sticker van 220d achterop plakken. Dan ben je klaar om iedereen bij het stoplicht te verbazen. Om de BMW M240i ook sportiever te laten rijden, wordt er door de tuner een schroefset van KW aangeboden.

(Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart)

(Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart) (Afbeelding: Manhart)

Voor enkel de motortuning wordt een speciale powerbox van Manhart geïnstalleerd. Deze box heeft een prijskaartje van 1.975 euro. Overigens krijg je dan niet direct al het vermogen maar 405 pk. Wil je meer pk’s, dan dient ook de intercooler, de inlaat en het uitlaatsysteem aangepakt te worden. Dan kan het echte een BMW M2-killer worden.

BMW M2

Natuurlijk draait het bij de BMW M2 niet alleen om meer vermogen. In onderstaande video legt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen uit wat de M2 zo sportief maakt.