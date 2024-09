Deel dit: Share App Mail Tweet

Ricciardo rijdt mogelijk laatste Formule 1-race in Singapore

Daniel Ricciardo hoort na de Grote Prijs van Singapore komend weekeinde hoe zijn toekomst er in de Formule 1 uitziet. Er gaan zelfs geruchten dat de Australiër zondag op het circuit van Marina Bay zijn laatste race rijdt voor RB, het zusterteam van Red Bull. “Ik verwacht dat ik een ja of nee krijg te horen over een stoeltje in 2025, maar ik weet hoe het werkt in deze sport. Er zijn altijd deadlines en momenten dat er beslissingen worden genomen”, aldus Ricciardo op de website van de Formule 1.

De Australiër nam vorig jaar het zitje over van Nyck de Vries bij het raceteam dat toen nog de naam AlphaTauri voerde. De Vries moest weg omdat hij tegenvallend presteerde, maar Ricciardo heeft het niet veel beter gedaan. Dit seizoen wordt hij steeds overklast door de Japanner Yuki Tsunoda. De kans is groot dat de Nieuw-Zeelandse reserve Liam Lawson in 2025 de plek inneemt van Ricciardo en mogelijk zelfs al na Singapore in de RB zal kruipen.

“Ik had meer van mezelf verwacht dit seizoen, maar ik heb het gevoel dat het steeds beter gaat. Ik ga dit weekeinde alles geven en het doel is om die auto op het podium te krijgen. En dan zien we wel wat Red Bull beslist”, aldus de 35-jarige winnaar van acht grands prix.

ANP