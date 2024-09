Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen hoge verwachtingen Verstappen in ‘hobbelig’ Singapore

Max Verstappen heeft geen al te hoge verwachtingen voor de Grote Prijs van Singapore komend weekeinde. “Onze auto is over het algemeen niet erg goed op hobbels en kerbstones en dat is wat we hier hebben”, zei de drievoudig wereldkampioen van Red Bull in de persconferentie van de FIA.

“We moeten proberen de auto stabieler te maken, maar ik weet zelf niet eens waar we moeten beginnen”, aldus de Nederlander, die weliswaar nog steeds leidt in het kampioenschap, maar de laatste zeven grands prix geen overwinning heeft kunnen vieren. Zijn voorsprong op eerste belager Lando Norris van McLaren is geslonken tot 59 punten. “Ik heb er vertrouwen in dat het beter kan dan vorig jaar, maar de concurrentie is behoorlijk beter geworden.”

Vorig jaar was Verstappen nagenoeg onverslaanbaar. Hij won negentien van de 22 races, eindigde twee keer als tweede en één keer als vijfde. Die slechtste klassering haalde hij op het stratencircuit van Marina Bay in Singapore. Ook toen klaagde hij over gebrek aan grip en balans, onvolkomenheden bij de Red Bull die Verstappen dit seizoen meer dan ooit achtervolgen. “We blijven vechten voor het kampioenschap, maar we moeten de auto betrouwbaarder maken.”

ANP