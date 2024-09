Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoop van elektrische auto’s bijna gehalveerd! Dit is waarom

In augustus is de verkoop van elektrische auto’s volledig ingestort. In Europa werden 44 procent minder EV’s geregistreerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoe dat komt, leggen we je uit.

Ten eerste ligt de automarkt als geheel een beetje op z’n gat. In augustus daalde het aantal registraties met 18,3 procent. Dat klinkt overigens erger dan het is, want in januari, februari, april en juni steeg het aantal nieuw geregistreerde auto’s juist, met respectievelijk 12, 10, 13 en 4 procent.

Bescheiden stijging in 2024

Als we alles bij elkaar optellen, komen we in Europa tot een bescheiden stijging van 1,4 procent over de eerste acht maanden van 2024. Er werden in totaal 7,2 miljoen nieuwe auto’s op kenteken gezet. Bijna 65 procent daarvan heeft een benzinemotor (met of zonder hybride-ondersteuning).

Aandeel elektrische auto’s

Het aandeel volledig elektrische auto’s blijft bescheiden. In de eerste acht maanden lag het marktaandeel op 12,6 procent, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 13,9 procent was. EV’s zitten daarmee op ongeveer hetzelfde percentage als diesels.

Grote dalingen in augustus

Maar goed, als we kijken naar augustus alleen dan is de ontwikkeling zorgwekkend. Het aantal nieuwe elektrische auto’s dat de Europese showrooms verliet, daalde met 44 procent, van 165.204 exemplaren in augustus vorig jaar naar 92.627 nu.

Desastreuze Duitse markt

De schuldige is snel gevonden: de Duitse markt. Bij onze oosterburen bestaan sinds begin dit jaar geen stimuleringsmaatregelen meer en dat heeft een desastreus effect op het aantal verkochte EV’s. Afgelopen maand maakte Duitsland een snoekduik, met 69 procent (!) minder elektrische registraties.

Nauwelijks diesels bij ons

Mooi contrast, trouwens. In Europa is nog steeds 11,2 procent van alle nieuwe auto’s een diesel. Vergelijk dat met de Nederlandse markt, waar de diesel een marktaandeel van nog niet eens 1 procent haalt. Plug-in hybrides doen het bij ons relatief goed, met een aandeel van 14 procent. In Europa is dat 7 procent.