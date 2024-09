Deel dit: Share App Mail Tweet

Televisie- en magnetronfabrikant bouwt opvallende MPV

Met de komst van elektrische auto’s zien techgiganten ineens de mogelijkheid om een voertuig te ontwikkelen. Zo ook Sharp, bekend van televisies, magnetrons en kopieerapparaten.

Het merk laat een conceptmodel zien genaamd de LDK+. Ludiek genoeg lijkt het plaatwerk wel wat op dat van een magnetron en is in het interieur een 65-inch televisie geplaatst.

Techgiganten achter de conceptcar Sharp LDK+

Toch is de LDK+ meer dan een ludieke actie. Samen met Foxconn, een andere techgigant die je kan kennen van Dell, Sony en Nokia, wil het al in 2030 auto’s gaan verkopen. Software development manager Kazuma Naito geeft echter toe aan Automotive News dat die doelstelling ietwat uit de lucht gegrepen is.

De Sharp LDK+ is een MPV die moet dienen als een lounge op wielen. Daarbij kan het voertuig zichzelf bijladen middels zonnepanelen op het dak en vervolgens die elektriciteit terugleveren. Exacte specificaties van de auto zijn nog onbekend.

Andere merken is het al gelukt

Vooralsnog is er weinig concreet omtrent de plannen van Sharp in de auto-industrie. Desondanks kan het project met kapitaalkrachtige bedrijven achter zich wellicht wat worden. Zo hebben we dit eerder bij Xiaomi en Huawei gezien.

