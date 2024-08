Deel dit: Share App Mail Tweet

Gespot: Xiaomi SU7 rijdt in Nederland

Als we naast de nummer 35 met sambal nog een ander Chinees succesnummer moeten noemen, dan is het wel de Xiaomi SU7. In juni werden er meer dan 10.000 exemplaren uitgeleverd. De SU7 lijkt niet enkel op de Chinese markt te blijven. We zagen zelf de elektrische auto rijden in Nederland.

De auto is door Autovisie gespot in Nederland. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat het model naar ons land komt. Echter, we wachten nog op antwoord van de fabrikant.

De Xiaomi SU7 in Nederland

De Xiaomi SU7 die in Nederland reed is niet de Performance-versie – te herkennen aan de grote achterspoiler – maar een uitvoering die nu al in China op de markt is. De elektrische auto beschikt over een 73,6 kWh-accu van BYD of 101 kWh-accu van CATL.

Bestellingen Xiaomi SU7 Xiaomi had per 24 april al 75.723 orders voor de SU7. De fabriek in Beijing draait op volle toeren.

De kleinere accu is gekoppeld aan één elektromotor van 299 pk. De grotere batterij voorziet twee elektromotoren van energie. Het systeemvermogen van die uitvoering bedraagt 673 pk.

Met het kleine accupakket komt de EV volgens de Chinese meetmethode 668 kilometer ver. Als vierwielaandrijver, met het grote accupakket, komt de Xiaomi SU7 800 kilometer vervolgens dezelfde meetmethode. Wat de eventuele Europese configuraties worden, is vooralsnog onduidelijk. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de Xiaomi SU7? Aboneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

De prijs

Of de Xiaomi SU7 bij een Europese marktintroductie ook echt zo populair wordt als in eigen land, is nog maar de vraag. De verkoopcijfers van nieuwe Chinese merken op ons continent zoals Nio, Xpeng en BYD zijn nog niet echt indrukwekkend te noemen en echt goedkoop zal de SU7 niet zijn. In China kost het model omgerekend net geen 28.000 euro. Lukt het de Chinese EV om onder de prijs van de Tesla Model 3 te blijven?