Carlos Ghosn: ‘Honda wil stilletjes Nissan en Mitsubishi overnemen’

Recent voegde Mitsubishi zich bij Honda en Nissan die al eerder een samenwerking sloten. De drie merken zouden zich richten op elektrificatie en de gezamenlijke ontwikkeling van duurzame technologie en software. Maar volgens de controversiële Carlos Ghosn, voormalig topman bij Renault en Nissan, schuilt er een andere reden achter het samenwerkingsverband.

Carlos Ghosn is niet je alledaagse (oud-)topman. Hij werd eind 2018 opgepakt door de Japanse justitie op verdenking van fraude. Hij zou miljoenen euro’s van Nissan hebben gestolen. De CEO maakte het verhaal nog sappiger door op James Bond-achtige wijze te ontsnappen uit het zwaarbeveiligde huis waarin hij vast zat, om vervolgens Japan te ontvluchten. Er is zelfs een documentaire over de voortvluchtige topman gemaakt.

Carlos Ghosn over Honda, Nissan en Mitsubishi

Goed, die man heeft nu dus een spraakmakende stelling over de reeds gevormde drie-eenheid van Nissan, Honda en Mitsubishi. Verscholen in Libanon, ging Carlos Ghosn in gesprek met Automotive News. “Een alliantie tekenen is het makkelijke deel, de alliantie laten werken is een heel ander verhaal” stelt Ghosn.

Hoewel de details van de nieuwe samenwerking nog moeten worden uitgestippeld, trekt Carlos Ghosn al zijn conclusies. “De relatie lijkt meer op een verborgen overname door Honda dan op een echte samenwerking tussen gelijken.”

Verkapte overname

“Ik kan me niet voorstellen hoe het gaat werken tussen Honda en Nissan, tenzij het een overname is. Een verkapte overname met Honda in de bestuurdersstoel.” Dit vooral omdat Honda volgens Carlos Ghosn met afstand de grootste van de drie autobouwers is. Honda zal de lakens uitdelen.