Autosportfederatie FIA wil dat Formule 1-coureurs minder vloeken

De internationale autosportfederatie FIA heeft de Formule 1 verzocht om het grove taalgebruik van de coureurs aan te pakken. Het gaat dan vooral om het vloeken over de teamradio, dat ook wordt uitgezonden op televisie. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem geeft op motorsport.com aan dat hij zich vooral stoort aan de vele keren dat hij het woord fuck hoort. “Ze zeggen dat woord hoe vaak niet per minuut? We zijn geen rappers, het hoort niet in de autosport.”

“Ik ben vroeger zelf coureur geweest en dan was ik ook weleens boos als een andere coureur mij hinderde, maar we hebben wel een verantwoordelijkheid en moeten voorzichtig zijn met wat we zeggen”, lichtte Ben Sulayem toe. “Tegenwoordig is alles live en alles wordt vastgelegd. Stel dat je met je kinderen naar een race zit te kijken en je hoort steeds dat vloeken, wat zegt dat dan over onze sport?”

De FIA-baas erkent dat de federatie heeft goedgekeurd dat er meer radiofragmenten tussen coureurs en teams te horen zijn. En ook al worden scheldwoorden weggepiept in de officiële televisie-uitzendingen, het toenemende aantal uitbarstingen vindt Ben Sulayem zorgwekkend. “We hebben regels en die zijn er om te worden gerespecteerd en gehandhaafd.

ANP