Deze elektrische occasion kost niks, maar geeft je wel actieradiusstress

Er is weer subsidie beschikbaar voor particuliere kopers van een gebruikte elektrische auto. Per auto bedraagt dit € 2.000. Deze elektrische occasion is al best betaalbaar, wordt op deze manier een stuk bereikbaarder.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Elektrische occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar betaalbare elektrische occasions. Waarom? Omdat er in Nederland weer subsidie beschikbaar is voor de kopers ervan. Geen zin in een Nissan Leaf? Kijk dan eens naar de Kia Soul van dinsdag of komt zaterdag terug voor onze derde optie.

Nissan Leaf (2011 – 2019)

Het is al lang geleden, maar de eerste Leaf werd in 2011 niet voor niks Auto van het Jaar. Vele jaren later weet de Nissan nog steeds te overtuigen met ruimte, rust en comfort. Goed, achter het stuur waan je je even in een UFO, maar als je alles hebt gevonden, dan overtuigt de Leaf juist met zijn bedieningsgemak.

Het rijbereik van de eerste generatie is niet zijn sterkste punt. Rond de 150 kilometer houdt het wel op, maar wie rijdt er dagelijks méér woon-werkverkeer?

Juist omdat het model al lang meegaat, staan er best wat Leafs voor deze prijs te koop. Een mooi voorbeeld is de witte ‘Base’ (2013, 80.000 km) voor € 7.500 bij een autobedrijf in Wormerveer.

Dit moet je weten over deze occasion

De Leaf is natuurlijk wel een Nìssan, dus deze elektrische auto is uitermate betrouwbaar. Het enige wat weleens voorkomt, is een laadstekker die niet los wil komen. Dat is in de regel een kwestie van de auto opnieuw helemaal afsluiten en weer openen, dan lukt het in de regel wel. Zo niet, dan bestaat er nog een eenvoudig trucje. Dat is echt alles wat we bij de Leaf weten te melden, terwijl het model toch al dik twaalf jaar meeloopt.