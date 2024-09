Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Maserati het zo slecht doet? CEO heeft simpele verklaring

Maserati heeft, op z’n zachtst gezegd, even een dipje. In het eerste half jaar verkocht het merk maar 6500 auto’s, terwijl dat er in dezelfde periode vorig jaar nog 15.300 waren. Hoe komt dat? Ligt het aan de auto’s zelf? Nee, zegt Stellantis-baas Carlos Tavares. De marketing is gewoon niet goed genoeg.

Fiat Chrysler was een raar concern. Alle merken die eronder vielen, werden verwaarloosd en kregen nooit de investeringen die nodig waren om de continuïteit te waarborgen. En dat heeft Alfa Romeo, Lancia, Fiat en Maserati geen goed gedaan.

Maserati met robuust modellengamma

Maserati moest opboksen tegen Audi, BMW en Mercedes met ondermaatse, verouderde modellen, zoals de Ghibli, Quattroporte en GranTurismo. Jaguar had (en heeft) hetzelfde probleem. Maar Stellantis heeft besloten om geld te steken in Maserati, waardoor er nu een robuust modellengamma staat.

De Grecale is nieuw, de MC20 is nieuw en de GranTurismo is nieuw. Maar toch wil het met de verkopen niet vlotten. “We hebben de juiste auto’s en de juiste technologie”, zei Stellantis-topman Carlos Tavares recent. “Als de verkoopaantallen achterblijven, dan heeft dat met marketing te maken.”

‘Het merk bereikt zijn klanten niet’

“We hebben onze kwaliteit in de laatste jaren enorm verbeterd en nu moeten we aan onze marketing werken. We moeten potentiële klanten bereiken en ze de juiste boodschap geven. Dat doen we op dit moment niet.”

Gaat het marketingbudget van Maserati omhoog? Dat zei Tavares niet, maar dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. In de eerste zes maanden van 2024 verloor Maserati 82 miljoen euro. Stellantis liet zelfs een hint vallen over de toekomst van Maserati.

Wil Stellantis van Maserati af?

De financieel directeur van het concern zei dat er “een moment komt waarop we moeten kijken of er geen beter thuis te vinden is voor Maserati”. Ze sprak kennelijk voor haar beurt, want de pr-afdeling wist daarna niet hoe snel het de uitspraak moest tegenspreken.

Er zitten diverse nieuwe Maserati’s in de pijplijn. Er komt een elektrische versie van de MC20 aan, een grote top-SUV en een opvolger van de Quattroporte. Die laatste laat even op zich wachten, want de elektrische limousine wordt pas in 2028 verwacht.