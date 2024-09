Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Volkswagen ontslaat in Duitsland 10 procent van z’n personeel’

Dat het noodlijdende Volkswagen massaontslagen voorbereid, is bekend. Het merk kondigde immers aan dat er meerdere fabrieken worden gesloten. Bronnen melden nu echter dat in Duitsland zo’n 10 procent van het Volkswagen-personeel zijn baan gaat verliezen.

In Duitsland heeft Volkswagen net geen 299.000 werknemers. Daarvan zouden 30.000 op straat komen te staan, zo meldt Manager Magazin. Volkswagen ontkent dat, maar zegt wel dat er in Duitsland drastisch in de kosten gesneden moet worden.

Grote klap voor ontwikkelingsafdeling

Het lijkt erop dat op de afdeling research & development de grootste klappen gaan vallen. Van de 13.000 medewerkers zouden tussen de 4000 en 6000 op straat komen te staan. Dat strookt met de zorgen die ontwikkelingsdirecteur Kai Grünitz recent tegen Autovisie uitsprak.

We spraken hem tijdens het GTI Fanfest, waar hij ons toevertrouwde dat de inwoners van Wolfsburg zich zorgen maken over de toekomst. Terecht, zei hij, waarbij hij zijn eigen r&d-afdeling als voorbeeld gaf. “Dit jaar is voor de eerste keer in meer dan twintig jaar ons budget niet gegroeid.”

Volkswagen bevindt zich in ‘perfect storm’

Volkswagen zou tussen nu en 2029 zijn investeringen met 10 miljard euro willen terugbrengen. Volgens topman Thomas Schäfer bevindt het bedrijf zich in een “perfect storm” van politieke uitdagingen, een zwakke economie, hoge kosten, lage winstmarges en een ijzersterke concurrentie.

Oliver Blume, CEO van de Volkswagen Group, waarschuwde voor “serieuze problemen”. De Duitse auto-industrie is niet meer concurrerend, zei hij. Als er niks verandert, gaat Volkswagen binnen één of twee jaar kopje onder, was de boodschap.