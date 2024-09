Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt vierde tijd in eerste training Singapore

Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Singapore de vierde tijd gereden. De drievoudig wereldkampioen gaf in zijn Red Bull 0,334 seconde toe op Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de snelste ronde reed (1.31,763). Lando Norris (McLaren) klokte de tweede tijd en Carlos Sainz (Ferrari) noteerde de derde tijd.

Oscar Piastri zette de zesde tijd neer in zijn McLaren. De Australische winnaar van de Grote Prijs van Azerbeidzjan vorig weekeinde beleefde geen vlekkeloze training. Hij kon pas later het circuit van Marina Bay op omdat er een achterwiel klem zat en tijdens de training schampte hij met zijn auto een muur, hetgeen nieuwe schade aan het wiel opleverde.

Verstappen won nog nooit de race in Singapore en temperde donderdag in zijn vooruitblik de verwachtingen voor de komende race op zondag. De Nederlander leidt weliswaar nog steeds in het kampioenschap, maar hij heeft de laatste zeven grands prix geen overwinning kunnen vieren. Zijn voorsprong op eerste belager Norris is geslonken tot 59 punten.

De coureurs rijden later vrijdag de tweede training. De Grote Prijs van Singapore is de achttiende race in het seizoen, dat in totaal 24 races telt.

ANP