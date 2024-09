Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen moet zich bij stewards melden voor grof taalgebruik

Max Verstappen moet zich in Singapore bij de stewards van de internationale autosportfederatie FIA verantwoorden voor zijn taalgebruik op donderdag in de officiële persconferentie. De drievoudig wereldkampioen gebruikte daar het woord ‘fucked’ toen hij vragen beantwoordde van journalisten. Volgens de stewards heeft de coureur van Red Bull de regels overtreden. Hem is te verstaan gegeven zich na de eerste vrije training te melden.

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de FIA had juist op donderdag de Formule 1 verzocht om het grove taalgebruik van de coureurs aan te pakken. Het ging hem dan vooral om het vloeken over de teamradio, dat ook wordt uitgezonden op televisie. Het stoort hem dat het woord ‘fuck’ zo vaak valt. “Ze zeggen dat woord hoe vaak niet per minuut? We zijn geen rappers, het hoort niet in de autosport.”

De FIA voert onder aanvoering van Ben Sulayem al langer een campagne voor fatsoenlijker taalgebruik in de Formule 1 en dan met name van de coureurs. In augustus kondigde de FIA zwaardere straffen aan voor openlijke kritiek op stewards en wedstrijdofficials. Volgens de autosportbaas toonde onderzoek aan dat negatieve opmerkingen van met name coureurs leiden tot haatberichten op sociale media.

Verstappen had donderdag laconiek gereageerd op de oproep van Ben Sulayem. “Iedereen vloekt weleens. Iemand uitschelden of beledigen is wat anders. We zeggen weleens lelijke dingen omdat we vol adrenaline zitten tijdens een race, maar we hebben gewoon de pech dat alles wordt uitgezonden. Het zou beter zijn die radioboodschappen niet uit te zenden.”

ANP