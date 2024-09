Deel dit: Share App Mail Tweet

Well, duh!-onderzoek: ‘rijassistenten zorgen voor afgeleide bestuurders’

Moderne auto’s zijn hartstikke veilig, zou je denken, met hun passieve en actieve veiligheidssystemen. Maar een Amerikaans onderzoek komt nu tot een conclusie die wij allang hebben getrokken: mensen gaan andere dingen doen als ze weten dat een auto ze toch wel uit de brand helpt.

Het Insurance Institute of Highway Safety (IIHS) heeft een paar jaar lang negenentwintig automobilisten onderzocht, die dagelijks of bijna dagelijks in een Volvo S90 met Pilot Assist of in een Tesla Model 3 met Autopilot reden.

Afleiding bij ingeschakelde rijassistenten

De uitkomst schokt ons niet. Met de semi-autonome rijassistent van Volvo of Tesla ingeschakeld, pakten de bestuurders sneller hun mobiele telefoon erbij, gingen ze eten, of bijvoorbeeld hun makeup bijwerken. En hoe meer gewend ze raakten aan de rijassistent, hoe erger dat afleidende gedrag werd.

Makkelijk om waarschuwingen te omzeilen

In zowel de Volvo als de Tesla moet de persoon achter het stuur de handen aan het stuur houden, anders klinkt er een alarm. De IIHS zag echter dat de testpersonen snel doorkregen hoe ze met zo min mogelijk input de waarschuwingen konden omzeilen.

“Dit is een goed voorbeeld van hoe mensen leren”, zegt IIHS-directeur David Harkey. “Eigenlijk train je ze om af en toe even het stuur te bewegen, want dan denkt de auto dat je oplet. Wij zagen in ons onderzoek duidelijk dat mensen hun gedrag aanpassen om maar andere dingen te kunnen doen.”

Rijden wordt niet veiliger van rijassistenten

Volgens Harkey moeten autofabrikanten daarom nog robuustere veiligheidsmaatregelen inbouwen. Begin dit jaar evalueerde het IIHS veertien semi-autonome rijassistenten van verschillende merken. Alleen Lexus lukte het redelijk om bestuurders bij de les te houden. Alle andere scoorden slecht.

“Sommige bestuurders vinden dat semi-autonome systemen lange ritten makkelijker maken, maar er is nauwelijks bewijs dat autorijden er veiliger van wordt”, legt Harkey uit. “Zoals je kan zien aan een aantal breed uitgemeten ongelukken, introduceren zulke systemen nieuwe gevaren.”