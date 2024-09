Deel dit: Share App Mail Tweet

Taakstraf voor Verstappen om ‘grof’ taalgebruik

Max Verstappen is mild gestraft voor zijn ‘grove’ taalgebruik in de persconferentie van de internationale autosportfederatie FIA op donderdag bij de Grote Prijs van Singapore. De stewards oordeelden dat hij een taakstraf krijgt. “Verplicht om werk van openbaar belang te verrichten”, valt te lezen in het vonnis.

Verstappen moest zich vrijdag na de eerste vrije training melden bij de stewards van FIA en zich verantwoorden voor zijn taalgebruik op donderdag in de officiële persconferentie. De drievoudig wereldkampioen gebruikte daar het woord ‘fucked’ toen hij vragen beantwoordde van journalisten. Hij had het over zijn matig presterende Red Bull.

Volgens de stewards heeft de coureur van Red Bull de sportieve gedragsregels overtreden. Normaal wordt een boete gegeven voor grof taalgebruik, maar omdat Verstappen niet heeft gescholden op mensen, valt die straf weg. Omdat minder vloeken de afgelopen periode wel onder de aandacht is gebracht van de coureurs in de Formule 1, vinden de stewards een taakstraf passend.

