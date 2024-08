Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de goedkoopste Alfa Romeo die je in Nederland kunt bestellen

Als je voor zo min mogelijk geld op zoek bent naar een nieuwe Alfa Romeo, dan kom je uit bij de Junior. De allergoedkoopste uitvoering is de Ibrida. Alhoewel ‘goedkoop’, voor het model ben je minimaal 34.000 euro kwijt.

De Alfa Romeo Junior wordt met verschillende aandrijflijnen aangeboden. Zo is er een elektrische variant met 156 pk of 240 pk en kun je een 136 pk hybride bestellen. Die laatste aandrijflijn is in aanschaf het voordeligst.

Dit krijg je als je de goedkoopste Alfa Romeo koopt

Voor 34.000 euro krijg je een 1,2-liter driecilinder die samen met de elektromotor in de zestraps automaat zorgt voor 136 pk en 230 Nm aan koppel. Ondanks dat het dezelfde aandrijflijn is als in de Fiat 600 Hybrid, is de Alfa 3.000 euro duurder. Hier krijg je wel andere rijeigenschappen en uitrusting voor terug.

(Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo)

(Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo)

In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de volledig elektrische Alfa Romeo Junior Veloce. Of de hybride ook zo goed stuurt als de EV, moet nog worden getest.

Naast deze hybride volgt er later ook nog een vierwielaandrijver met dezelfde 1,2-liter driecilinder en een extra elektromotor die de achterwielen aandrijft. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest met de hybride-aandrijflijnen van de Alfa Romeo Junior? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.