Deel dit: Share App Mail Tweet

Is een Tesla wel zo milieubewust? Woede om massale bomenkap

Is een Tesla wel zo’n milieubewuste keuze? Volgens een aantal milieuorganisaties niet. Zij zijn woedend om de duizenden bomen die moesten worden gekapt voor de Tesla-fabriek in Berlijn.

Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Voor de zogeheten Gigafactory van onze oosterburen is enorm bos deels naar de vlakte gegaan, zo blijkt uit data van onderzoeksbureau Kayrros.

Half miljoen bomen gekapt voor Tesla-fabriek

Volgens Kayrros gaat het om maar liefst 329 hectare bos dat is gekapt om plaats te maken voor de Tesla-fabriek waar zowel accupakketten als EV’s gebouwd worden. Die 329 hectare vertalen zich naar zo’n 500.000 bomen die jaarlijks zo’n 12,5 ton CO2 uit de lucht filterden. Tja, dat strookt niet echt met de groene idealen van het merk. Aan de andere kant stellen voorstanders van de fabriek dat de elektrische auto’s die hier geproduceerd worden, voor een nog grotere CO2-reductie zorgen. Waren dat brandstofauto’s geweest, dan zouden die namelijk veel meer CO2 dan die 12,5 ton per jaar uitstoten.

Verschillende milieuorganisaties zijn woedend op Tesla. Al vóór de komst van de fabriek werd geprotesteerd tegen de Gigafactory. CEO Elon Musk zei toen al dat ‘milieu en duurzaamheid in ogenschouw zouden worden genomen bij de bouw van de fabriek’. Dat was onvoldoende om de kritische stemmen te stillen. Er werd eerder dit jaar, tot frustratie van Musk, zelfs een elektriciteitsmast in lichterlaaie gezet, waardoor de fabriek een poos zonder stroom kwam te zitten.

Elon Musk: ‘Het was geen natuurlijk bos’

Al in 2020 stelde Elon Musk op Twitter dat dit geen natuurlijk bos betreft. “Het is geplant voor de productie van karton en slechts een klein deel wordt gebruikt voor de fabriek.” Iemand reageerde daarop met het voorstel drie bomen te planten voor elke boom die Tesla zou kappen, waarop de topman ‘yes‘ antwoorden. Dus Elon Musk, we krijgen nog 1,5 miljoen bomen van je.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.