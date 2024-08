Deel dit: Share App Mail Tweet

Briatore wil slecht geleid Alpine in 2027 terugzien op podium

Het Formule 1-team van Alpine is door jarenlang slecht management ver weggezakt. Het zal ook nog jaren duren eer de Franse renstal weer kan meedoen om de podiumplaatsen. Dat zei adviseur Flavio Briatore van het team op een persbijeenkomst bij de Dutch GP in Zandvoort. “Het is zaak dat we de teamgeest terugvinden en de juiste mensen op de juiste plek zetten. De lijst van slechte managers die het team heeft gehad, is behoorlijk lang”, zei hij.

De 74-jarige Briatore is sinds juni werkzaam voor Alpine als adviseur en rechterhand van Renault-directeur Luca de Meo. De Franse autofabrikant is eigenaar van de F1-renstal Alpine. Briatore was in het verleden teambaas bij Benetton en Renault. Onder zijn leiding werden Fernando Alonso en Michael Schumacher wereldkampioen. “Onze missie is terug te keren aan de top, maar dat zal tijd kosten. We moeten realistisch zijn, we hopen in 2027 voor podiumplaatsen te kunnen strijden.”

Alpine heeft dit seizoen weinig in te brengen met de coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Het team heeft pas 11 punten vergaard in veertien races. Briatore benadrukte dat Renault niet van plan is de renstal te verkopen, ook al stopt de fabrikant na 2025 met de productie van de motor voor Alpine. “Iets is heel duidelijk, Luca de Meo zal het team nooit verkopen.”

ANP