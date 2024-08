Deel dit: Share App Mail Tweet

Derde training Dutch GP stilgelegd na crash Sargeant

De derde vrije training van de Dutch Grand Prix is stilgelegd na een zware crash van Logan Sargeant. De Amerikaan van Williams verloor op de Hunserug de controle over zijn wagen en vloog hard in de vangrail.

De training was ongeveer een kwartier bezig toen die met rode vlaggen werd stilgelegd. De coureur zelf liet weten ongedeerd te zijn, maar in de restanten van zijn wagen was brand uitgebroken. Die is snel geblust.

De training was om 11.30 uur begonnen in natte omstandigheden. In de eerste minuten waren Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg al in een van de bochten van de baan geraakt. Sargeant ging er tussen bocht 3 en bocht 4 echter veel harder vanaf en beschadigde daarbij ook de vangrail. Die moest worden vervangen, waardoor het oponthoud langer duurde, terwijl de tijd van de training doorliep. Ook moest de baan worden schoongemaakt.

Verstappen

Max Verstappen was nog niet de baan opgegaan in de derde training. De wereldkampioen stapte uit zijn Red Bull toen de sessie werd onderbroken.

Sargeant werd na de crash naar de medische post gebracht voor controle. De coureur kon al snel weg daar, omdat hij geen letsel had opgelopen.

ANP