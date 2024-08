Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanse SUV was bestseller en is nu betaalbare PHEV-occasion

Hybride-SUV als gezinsauto? Daar is inderdaad veel voor te zeggen! Het is ook geen toeval dat met name de Kia Niro tegenwoordig een bestseller is. Dat idee werkt natuurlijk ook als het om occasions gaat. Je wilt ruimte, topkwaliteit en dankzij hybridetechniek een heel laag verbruik, voor 20 mille. Misschien vind je de ooit razendpopulaire Mitsubishi Outlander PHEV wel wat.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Deze week gaan we op zoek naar een hybride-SUV als gezinsauto voor maximaal 20.000 euro. Vind je deze Mitsubishi Outlander PHEV-occasion niets? Bekijk dan de Hyundai Kona van dinsdag of deze Kia Niro van afgelopen donderdag.

Mitsubishi Outlander PHEV (2012 – 2018)

Een aantal jaren was deze Mitsubishi Outlander PHEV een bestseller, vooral door een fiscaal voordeel. Die destijds als leaseauto ingezette Outlanders zijn nu volop als occasion beschikbaar. Het model is iets groter dan de twee concurrenten op deze pagina, belangrijk verschil is ook dat het een plug-in hybride is.

Het daadwerkelijke brandstofverbruik hangt sterk af van de frequentie waarin de accu wordt geladen. Theoretisch is 1 op 100 mogelijk, maar in de normale hybride-functie is 1 op 12 normaal. Op de weg is dit wel een grote en zware, maar ook lekker ruime auto (463 liter bagageruimte). Veel ex-lease-Outlanders hebben enorme kilometerstanden. Bij een autobedrijf in Alkmaar staat dit witte exemplaar (2016, 112.000 km) voor 18.890 euro te koop.

Aandachtspunten van de occasion

Je kunt het Mitsubishi niet direct kwalijk nemen, maar de hier in Nederland ingebouwde alarmsystemen veroorzaken nog wel eens storingen. Hetzelfde geldt voor wie een Outlander met een afgeladen caravan over de Alpen sleurt. Dat kan de auto best, maar houd de batterij wel zo vol mogelijk, anders gaat de auto in een noodloopstand, als er erg veel van wordt gevraagd. Het verbruik knalt dan ook de hoogte in. Eigenlijk is dit gewoon een fout van de bestuurder.

Welke wordt het?

De huidige Kia Niro is de bestverkochte auto in Nederland, maar dat succes is voorbereid door de vorige generatie. De Hyundai is leuker om te zien, de Mitsubishi is een slag groter, de Kia Niro zit daar ergens tussen in. Ik zou geen seconde aarzelen en gauw die Niro scoren.