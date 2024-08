Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betrouwbare en zuinige auto is nu een betaalbare occasion

Daar is inderdaad veel voor te zeggen! Het is ook geen toeval dat met name de Kia Niro tegenwoordig een bestseller is. Dat idee werkt natuurlijk ook als het om occasions gaat. Je wilt ruimte, topkwaliteit en dankzij hybridetechniek een heel laag verbruik, voor 20 mille.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een hybride voor maximaal 20.000 euro. Vind je Hyundai Kona niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande donderdag en zaterdag.

Hyundai Kona (2017 – 2021)

De Hyundai Kona is uiterlijk lekker eigenwijs en dus onderscheidend. Van dit drietal is de Kona de meest compacte. Het is maar net waaraan je behoefte hebt. De achterbank is ruim genoeg voor je snelgroeiende kroost, maar voor volwassenen wat krap. De bagageruimte is met 361 liter inhoud ook niet overdadig. Handig: de vloer van de occasion. is naar keuze op verschillende hoogtes te plaatsen.

Hij rijdt best lekker comfortabel en stil, de afwerking is heel netjes en de hele bediening is logisch. Een hybrideversie haalt met wisselend gebruik gemakkelijk een brandstofverbruik rond 1 op 20. Er is volop aanbod, maar de hybride-versies staan niet op elke straathoek. Bij een autobedrijf in Oss staat een donkergrijze ‘Premium’ (2021, 109.000 km) voor 19.844 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

We zijn niet eens verrast, de Hyundai Kona is net als vrijwel alle Zuid-Koreaanse auto’s kwalitatief erg goed en daarmee zeer betrouwbaar. Bij de handgeschakelde occasions kan het voorkomen dat de schakelaar bij het koppelingspedaal stuk gaat, waardoor de motor niet kàn starten.

Nutteloze parate kennis, want deze hybrides hebben uiteraard allemaal automatische transmissie. Gewoon op tijd zorgen voor deskundig onderhoud, dan laat de Kona je niet in de steek. Lees hier alles over de hybride.