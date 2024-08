Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Lamborghini Temerario is sneller dan Aventador SVJ

Kortgeleden werd het doek getrokken van de hagelnieuwe Lamborghini Temerario. Hij wordt onder de Revuelto geplaatst en volgt de Huracan op. Het is dus de instap-supercar van het Italiaanse merk, maar wel sneller dan de Lamborghini Aventador SVJ.

Van het uiterlijk keken we overigens niet vreemd op toen de Lamborghini Temerario tijdens de Monterey Car Week 2024 werd onthuld. Kort ervoor lekten deze beelden van de supercar namelijk uit.

Lamborghini Temerario met krankzinnige V8

Liefhebbers van atmosferische blokken laten misschien een traantje om het verdwijnen van de 5,2-liter V10, maar de Lamborghini Temerario krijgt er wel iets bijzonders voor terug. Achterin ligt namelijk een twin-turbo 4,0-liter V8 die tot maar liefst 10.000 toeren per minuut kan draaien. Dat is ongekend veel voor een turbomotor van dit formaat. Hoe gaaf moet dat wel niet klinken?

Deze brandstofmotor levert an sich al 800 pk, maar daar blijft het niet bij. Net als bij de nieuwe Tourbillon en zijn V16, telt ook de Lamborghini Temerario drie ondersteunende elektromotoren. Daarmee wordt het vermogen opgekrikt tot maar liefst 920 pk. Moeten we je er nog even aan herinneren dat het hier op de instapper van Lamborghini’s supercar line-up gaat?

Sneller dan Lamborghini Aventador SVJ

Met dit onwerkelijke vermogen sprint de Lamborghini in 2,7 seconden van 0 naar 100 km/h. Bizar, want dat is zelfs sneller dan de Lamborghini Aventador SVJ, de absolute topuitvoering van de Revuelto-voorganger. Met een 0 tot 100-tijd van 2,5 seconden weet zelfs de grotere, sterkere en duurdere Revuelto de nieuwe Lamborghini Temerario maar net voor te blijven.

Met 1.015 pk van de hybride-V12 in de Revuelto, ligt ook het vermogen van beide supercars niet ver uit elkaar. De topsnelheid van de Temerario bedraagt overigens maar liefst 343 km/h. Ook dat komt akelig dicht in de buurt van de maximale snelheid die zijn grotere broer haalt.