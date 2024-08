Deel dit: Share App Mail Tweet

Voortbestaan Dutch GP moet niet afhankelijk zijn van Verstappen

Het voortbestaan van de Dutch Grand Prix moet niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van Max Verstappen in de Formule 1. Dat zegt directeur Robert van Overdijk van het evenement op het circuit van Zandvoort tegen het ANP.

“Verstappen heeft 100 procent gelijk als hij zegt dat zonder hem de Formule 1 nooit was teruggekeerd naar Zandvoort en zolang hij meerijdt, is hij van grote meerwaarde”, zegt Van Overdijk. “Maar er komt een moment dat hij stopt en dan moet hier nog steeds een evenement zijn dat iedereen wil bezoeken.”

De Dutch Grand Prix denkt nu al hard na over de periode na 2025, al is het allerminst zeker of de drie partijen die nu het evenement dragen een nieuw contract voor vijf jaar aangaan. “Die beslissing ligt bij ons, want van het management van de Formule 1 weten we dat het graag met ons doorgaat. Die zijn onder de indruk van wat wij hier de afgelopen jaren hebben neergezet. We zijn niet voor niets vorig jaar uitgeroepen tot beste promotor”, benadrukt de directeur.

Financiële risico’s

Maar Van Overdijk wijst ook op de financiële risico’s die de organiserende bedrijven lopen. “We zijn niet wars van risico nemen, dat hebben we denk ik wel laten zien met de terugkeer van de Formule 1. Iedereen riep dat zoiets nooit zou lukken, maar wij kregen het wel voor elkaar. Maar het moet een aanvaardbaar risico zijn.”

De directeur legt uit: “We hebben nu drie keer Max op pole gezien en Max zien winnen voor volle tribunes. Maar wij weten dat Nederlanders snel verveeld zijn, dus om die reden willen we nu al voelen dat die honger naar nog meer races aanwezig is bij de kaartkopers, onze hospitalityklanten en grote partners. Als dat comfort er volgens ons is, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit. Als wij dat niet voelen, dan is het geen schande om op je hoogtepunt te stoppen.”

Internationaler karakter

De Dutch GP voert al gesprekken met partners. “Maar we hebben nog wel even tijd nodig om het beeld helder te krijgen. Dus we gaan dit weekeinde niets aankondigen over welk contract dan ook.”

Wel is duidelijk voor de organisatie dat als ze doorgaat, het evenement een nog internationaler karakter moet krijgen en moet blijven inzetten op entertainment. “We hebben altijd gezegd dat de grand prix breder moet zijn dan alleen autosport. Vandaar de artiesten en andere showelementen. Verstappen brengt enorm veel fans op de been, maar wij moeten verder kijken. Als Max een keer stopt, dan willen we niet afhankelijk zijn van zijn aantrekkingskracht, maar dan willen we hier een evenement hebben staan dat zo bijzonder is, dat iedereen dat minstens een keer in zijn leven wil hebben meegemaakt.”

