Tesla sneller opladen met natte handdoek, doe dat niet!

Wellicht heb je op social media de Tesla-hack al voorbij zien komen. Amerikanen leggen een natte handdoek op de stekker van een Supercharger om zo sneller op te kunnen laden. Tesla laat in een reactie op X weten dat dit geen goed plan is.

De ‘Tesla-hack’ is al een paar jaar oud. Soms krijgt de truc ineens weer veel aandacht nadat er nieuwe video’s op internet geplaatst worden.

De natte handdoek zou de stekker en daarmee de temperatuursensor van de Tesla-oplader koeler houden. Hierdoor denkt het laadpunt dat de kabel minder warm is dan de werkelijkheid en wordt het laadvermogen niet beperkt wegens hogere temperatuur. Dit zou met name bij oudere Superchargers werken.

Placing a wet cloth on Supercharger cable handles does not increase charging rates and interferes with temperature monitors creating risk of overheating or damage. Please refrain from doing this so our systems can run correctly, and true charging issues can be detected by our…

— Tesla Charging (@TeslaCharging) July 25, 2024