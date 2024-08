Deel dit: Share App Mail Tweet

Unieke Groep B Mazda RX-7 rallyauto kan nu van jou zijn

Vergeet de Delta, Quattro’s en 205. Deze Mazda RX-7 van de legendarische Groep B is een van de gaafste, maar vergeten, rallyauto’s. De legendarische Japanner kan nu van jou zijn.

Overigens zijn er maar weinig Groep B-auto’s waarvan ons liefhebbershart niet harder gaat kloppen. Het liefst voeg je ze allemaal aan je collectie toe. Je had al een leuke verzameling op kunnen bouwen. Twee jaar geleden werden er al vier legendes aangeboden.

Groep B Mazda RX-7

Ditmaal dus de Mazda RX-7 Evo Group B Works, zoals de volledige naam bij de advertentie luidt. De auto deed niet mee aan de Groep B, maar is een homologatie. Mazda moest twintig van deze Evo’s bouwen om aan de eisen van de rally te voldoen. Doordat er in 1986 een einde kwam aan de klasse, werden er slechts zeven exemplaren gebouwd.

Wankelmotor

Onder de motorkap van de Mazda RX-7 ligt een 1,3-liter wankelmotor die goed is voor 300 pk en 270 Nm aan koppel. Deze is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. Overigens klinkt die rotatiemotor geweldig. Geniet van onderstaande rally-beelden uit de jaren 80.

De Mazda RX-7 kon met zijn achterwielaandrijving nooit echt opboksen tegen de vierwielaangedreven concurrentie. Maar dat maakt deze occasion niet minder gaaf.

(Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars)

(Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars) (Afbeelding: Collectingcars)

De auto is volledig als de rally-auto en heeft dus ook de grote spoiler, verstralers en typische jaren 80-wielen. Doordat het interieur gestript is, en de auto allerlei gewichtsbesparingen heeft, weegt hij slechts 960 kilogram.

De Mazda RX-7 wordt aangeboden op een veiling

De auto staat in Polen en beschikt over een kenteken. Hij staat bij een veiling. Wat de auto op gaat brengen is lastig in te schatten.

Klik hier om naar de veilingsite te gaan.