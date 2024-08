Deel dit: Share App Mail Tweet

Norris wijst Mercedes aan als snelste auto in Zandvoort

Lando Norris denkt dat Mercedes een iets snellere auto heeft bij de Dutch Grand Prix dan hij. Dat concludeerde de Brit van McLaren na de twee vrije trainingen. Norris was de snelste in de eerste sessie, George Russell klokte in zijn Mercedes de beste tijd in de tweede training.

“Het scheelt niet veel in snelheid, maar Mercedes lijkt wat sneller. Ik zeg niet de snelste, want die is er in mijn ogen niet. Dat hangt af van verschillende factoren”, aldus de coureur die wordt gezien als de grootste uitdager van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Norris staat tweede in het kampioenschap, 78 punten achter de drievoudig wereldkampioen. “We hebben voor het eerst sinds mijn overwinning in Miami (op 5 mei) upgrades aangebracht en we zouden dus een betere auto moeten hebben. Maar ik kan nog niet goed beoordelen of dat zo is.”

Russell was tevreden over de prestaties van Mercedes. Het team heeft eindelijk de aansluiting gevonden bij Red Bull en McLaren. De Brit won de race in België eind juli, ook al werd hij daarna gediskwalificeerd omdat zijn auto na weging te licht was. “Er stond veel wind, meer dan ik ooit heb meegemaakt, maar de auto hield zich uitstekend. Het ziet ernaar uit dat het wel eens heel spannend kan worden tussen ons en McLaren en Max, maar het kan morgen weer helemaal anders zijn.”

ANP