Betrouwbare bestseller is nu aantrekkelijke occasion

Daar is inderdaad veel voor te zeggen! Het is ook geen toeval dat met name de Kia Niro tegenwoordig een bestseller is. Dat idee werkt natuurlijk ook als het om occasions gaat. Je wilt ruimte, topkwaliteit en dankzij hybridetechniek een heel laag verbruik, voor 20 mille.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een hybride voor maximaal 20.000 euro. Vind je Kia Niro niets? Bekijk dan de andere opties van dinsdag en zaterdag.

Kia Niro (2016 – 2022)

De prima verkoop zorgt nu voor een breed aanbod occasions. De Niro is een lekker ruime en comfortabele gezinsauto, met onder meer twee in hoogte verstelbare voorstoelen. De bagageruimte bedraagt een heel aanzienlijke 436 liter. De bediening is heel eenvoudig. Het interieur is zó stil, je hoort nauwelijks of de benzinemotor nou werkt of niet.

Hij rijdt vaker elektrisch dan je verwacht! Logisch gevolg is dat je met gemak 1 op 20 rijdt, of zelfs nog wat zuiniger. Bijzonder: de trekhaak mag 100 kilo kogeldruk hebben, dus een twee elektrische fietsen op een drager, dat kan gewoon. Er is véél aanbod! Een mooi voorbeeld staat bij de Kia-dealer in Zoetermeer, een blauwe ‘Sportsline’ (2017, 39.000 km) voor 19.995 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij een gebruikte (geïmporteerde?) Niro is onderhoudshistorie van belang. De zeven jaar fabrieksgarantie geldt alleen als de auto door Kia-dealers is onderhouden. Zoals bij alle auto’s is de 12 Volt-accu nodig om de motor te starten en na verloop van tijd kan die minder sterk worden.

Als die te zwak is, beschikt de Niro over een reset-knop (uniek!), waarmee je een klein beetje stroom uit de hybride-accu ‘overpompt’, waardoor de motor toch start. Het is wel tijd voor een nieuwe accu! Verder is de Niro echt probleemloos betrouwbaar. Bekijk hier de volledige koopwijzer.