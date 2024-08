Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Range Rover van Robert Jan (B&B Vol Liefde) als occasion

In B&B Vol Liefde rijdt Nederlander Robert Jan rond met zijn grote Range Rover door de Schotse Hooglanden. Maar wat kost de stijlvolle auto en wat is de prijs van zo’n occasion in Nederland?

Je hebt dit artikel waarschijnlijk aangeklikt omdat je ook B&B Vol Liefde kijkt. En als je het volgt, heeft Robert Jan geen introductie nodig. De naar verluidt multimiljonair is door zijn Schotse kleding en stijl ineens een veelbesproken Nederlander geworden.

De auto van B&B Vol Liefde-Robert Jan

Zijn auto past geheel in deze stijl. Hij rijdt namelijk een Land Rover Range Rover Voque SE. Niet zomaar een, maar eentje met een TDV8-motor. Dit betekent dat er een turbo-V8 in de neus ligt met een slagvolume van 4,4 liter.

De dieselkrachtbron levert 313 pk en 700 Nm aan koppel. Hierdoor sprint het bijna 2.500 kilogram zware kolos van 0 naar 100 kilometer per uur in 7,8 seconden. De topsnelheid bedraagt 210 kilometer per uur. Overigens is het verbruik van de SUV flink. De fabrieksopgave bedraagt 1 op 10,6. Gelukkig is de brandstoftank maar liefst 100 liter groot. Dit betekent dat de auto van Robert Jan alsnog meer dan 1.000 kilometer aan actieradius heeft. Schakelen hoeft niet met de hand, maar gaat middels een automatische versnellingsbak met zes verzetten.

De auto van de B&B Vol Liefde-ster is niet nieuw meer. De bolide komt uit 2010 en heeft zo’n 132,164 mijl (212.697 kilometer) op de teller staan.

De prijs van een gelijkwaardige occasion in Nederland

De nieuwprijs van een auto als Robert Jan heeft, was in Nederland ruim 150.000 euro. Naast hard rijden kunnen Range Rovers ook hard afschrijven, want we vinden in ons land een soortgelijke auto met iets hogere kilometerstand uit 2012 voor nog geen 18 mille. Deze occasion heeft een grijs kenteken en is dus aantrekkelijker voor ondernemers. Met een lagere kilometerstand en achterbank zijn ze al gauw veel meer waard. Zo staat er een prachtig exemplaar te koop voor 45 mille.

Het rijdend houden van de SUV is al snel duurder dan de aanschafprijs. Met name de wegenbelasting van zo’n dikke diesel valt niet mee. Als privékoper is het veelal onbetaalbaar. Overigens liggen de maandlasten in het Verenigd Koninkrijk ook hoog voor dit soort auto’s.