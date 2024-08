Deel dit: Share App Mail Tweet

Zien: kleuter rijdt 300+ km/h in peperdure Lamborghini

Bij je vader op schoot een klein rondje door de straat, zo hebben veel autoliefhebbers de eerste meters afgelegd achter het stuur. Maar wat als je vader een bekende motorcoureur is? Dan rijd je op 5-jarige leeftijd meer dan 300+ km/h in een Lamborghini van zeven ton.

De kleuter heet Zayn Sofuoglu en is zoon van de bekende Turkse motorcoureur Kenan Sofuoglu. Overigens heeft de kleine stuntpiloot met 3,5 miljoen volgers er al 1,7 miljoen meer dan zijn vader.

Kleuter rijdt in Lamborghini Revuelto

Niet vreemd, want een 5-jarige die een supercar bestuurt is bijzonder. De auto waarin hij op een lege landingsbaan rijdt, is een Lamborghini Revuelto. Deze Italiaanse plug-in hybride heeft door middel van drie elektromotoren en een 6,5-liter V12 1.015 pk. Hiermee sprint hij van 0 naar 100 km/h in 2,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 350 km/h.



Die topsnelheid van de Lamborghini heeft de kleuter bijna gehaald. In de video is te zien dat hij 312 km/h rijdt. Om bij het stuur te kunnen heeft Zayn een kinderstoel en om de pedalen aan te raken heeft hij ongetwijfeld verlengstukken.

Na keihard over het circuit te hebben geraasd met de Lamborghini, doet de 5-jarige nog even een paar donuts om het filmpje af te ronden.

Zayn Sofuoglu

Overigens is dit niet de eerste ervaring van Zayn Sofuoglu. In eerdere video’s op zijn Instagram-kanaal is te zien hoe hij burnouts doet met een BMW M3 Competition en drift met een Ferrari SF90. Zijn social media-kanalen worden beheerd door zijn ouders.

Lamborghini Revuelto

Wil je alles weten van de Lamborghini Revuelto? In onderstaande video neemt Sjoerd van Bilsen je mee langs alle details van de supercar.