Kwalificatie Dutch GP zonder gecrashte Williams-coureur Sargeant

Formule 1-coureur Logan Sargeant doet niet mee aan de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix. De Amerikaan crashte eerder zaterdag in de derde vrije training in zijn Williams, die daarbij zwaar beschadigd raakte. De derde training werd door de herstelwerkzaamheden na de crash lang onderbroken.

Sargeant vloog tussen de derde en vierde bocht op het circuit in Zandvoort van de baan en kwam hard in de vangrail terecht. Zijn voorwielophanging raakte beschadigd en hij verloor zijn rechterachterwiel. Ook vloog de wagen nog in brand.

F1-team Williams liet weten dat het chassis van de auto van Sargeant in orde was en dat het team er alles aan doet om de auto klaar te maken voor de kwalificatie. De monteurs slaagden er echter niet in Sargeant voor het einde van de eerste kwalificatiesessie de baan op te sturen. Hij kan mogelijk zondag vanuit de pits starten.

Sargeant is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1. Hij moet volgend jaar plaatsmaken voor Carlos Sainz.

ANP