Verstappen moet poleposition op Zandvoort afstaan aan Norris

Max Verstappen is er niet in geslaagd voor de vierde keer op rij poleposition te veroveren in de Dutch Grand Prix. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde als tweede in de kwalificatierace op het circuit van Zandvoort. Lando Norris van McLaren was de snelste en start zondag vanaf de eerste positie. Oscar Piastri van McLaren noteerde de derde tijd.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Verstappen zich zou mengen in de strijd om de pole op de droge racebaan. Hij worstelde in de eerste twee van drie kwalificatiesessie met zijn auto en klaagde over de grip. In de derde en laatste sessie zette hij alles op alles en kwam hij tot een ronde van 1.10.029. Hij stond tot grote vreugde van het uitzinnige publiek heel even bovenaan, maar toen dook Norris ruim onder die tijd van de Limburger. De Brit klokte 1.09,673 en was daarmee ruim drie tienden sneller.

Verstappen zal ongetwijfeld zondag vanaf de voorste startrij op jacht gaan naar zijn vierde zege op rij in Zandvoort. Hij start dan voor de tweehonderdste keer in een Formule 1-race. Bij een nieuwe zege evenaart Verstappen de Britse recordhouder Jim Clark, die vier keer won in Zandvoort: 1963, 1964, 1965 en 1967.

De 26-jarige Limburger leidt het kampioenschap van 2024 met 277 punten, 78 meer dan eerste belager Norris. Het seizoen telt na Zandvoort nog negen grands prix.

ANP