Tesla Cyberquad kost in Nederland minder dan fatbike

De fatbike is mateloos populair onder jongeren. Het zijn veelal prijzige apparaten. Zo prijzig, dat je voor minder geld ook al de befaamde Tesla Cyberquad oppikt. Maar is de mini-quad van Elon Musk een serieus alternatief voor de e-bike?

Naast elektrische auto’s, zonnepanelen en mega-accu’s, verkoopt Tesla (net als veel andere merken) ook de nodige lifestyle-producten. Dat gaat alleen wat verder dan enkel mokken, thermoflessen en T-shirts.

Nieuw: prijzige fles Mezcal van Tesla

Zo verkocht het merk eerder dit belachelijk dure bier en heeft Tesla deze week een bijzonder gevormde fles Mezcal in de online schappen gezet. Helaas is deze Mexicaanse sterke drank, waarvoor kopers maar liefst 450 dollar voor moeten neertikken, enkel in Noord-Amerika te koop.

Aan deze kant van de grote plas vinden we wel andere producten in de digitale etalage. Denk aan een zachte Cybertruck-deken (160 euro), een stijlvolle rugzak (290 euro) en een set bijzondere borrelglazen (70 euro). Tja, het mag wat kosten.

Cyberquad in Nederland te koop voor minder dan fatbike

Toch is er één product dat eruit springt: de Tesla Cyberquad. Deze vierwieler heeft dezelfde hoekige styling en ledbalk als de Tesla Cybertruck. Maar waar de elektrische pick-up hier niet te koop is, is de Cyberquad wél in Nederland te bestellen.

Zoals gezegd kost-ie minder dan een gemiddelde fatbike. Het prijskaartje van de opmerkelijke quad bedraagt namelijk 1.690 euro. Ter vergelijking: de goedkoopste fatbike van het Nederlandse Phatfour kost je minimaal 2.285 euro en de prijzen voor andere modellen lopen op tot ver boven de 3.000 euro.

Tesla Cyberquad geen serieus alternatief voor fatbike

Maar maak je geen illusies, de Tesla Cyberquad is geen serieus alternatief voor de fatbike. Je mag namelijk niet de weg op met het apparaat, al kan hetzelfde gezegd worden voor een groot aantal opgevoerde fatbikes.

Bovendien is de Tesla-quad bedoeld voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar met een maximaal gewicht van 50 kilogram. Dat is dus een iets jongere doelgroep dan de wegpiraten die achteloos door de stad scheuren op hun fatbikes.

Specificaties van Tesla Cyberquad

Dat zou moet de Tesla Cyberquad niet eens kunnen. De actieradius bedraagt maximaal 19 kilometer en de topsnelheid ligt op 13 km/h. Dat stelt natuurlijk niet zoveel voor. De quad wordt aangedreven door een 350 W-elektromotor die zijn energie haalt uit een 24 volt, lithium-ion-batterij met 188 Wh capaciteit.

Een leuk cadeau cadeau voor je kind dus, al is de Tesla Cyberquad tamelijk duur voor de prestaties die het levert. Maar ja, als zoonlief daardoor voorlopig niet aan een fatbike denkt, is het de pittige aanschafprijs misschien wel waard.